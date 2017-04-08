روحاني يتهم ترامب بمساعدة “الارهابيين”

الاصلاح نيوز –

اتهم الرئيس الايراني حسن روحاني، في خطاب بثته قناة ايريب السبت نظيره الامريكي دونالد ترامب بمساعدة لمجموعات “الارهابية” في سوريا.

وقال روحاني بدون ان يسمي ترامب، ان “هذا السيد الذي تولى السلطة في الولايات المتحدة ادعى انه يريد مكافحة الارهاب، لكن اليوم كل المجموعات الارهابية في سوريا احتفلت بعد الهجوم الامريكي”.

ووجهت الولايات المتحدة ضربة الى سوريا بعد هجوم كيميائي استهدف بلدة في شمال غرب البلاد تسيطر عليها المعارضة واثار صدمة دولية مع اتهام دول غربية عدة النظام السوري بشنه.

قال روحاني “اذا كان ما تقولونه صحيحاً (عن الرغبة في مكافحة الارهاب خلال حملة الانتخابات الرئاسية) فلماذا كان اول عمل هو مساعدة الارهابيين؟ لماذا هاجمتم الجيش السوري الذي يحارب الارهابيين؟”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، دان “بشدة” الضربات الأمريكية بينما اتهم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة باستخدام “ادعاءات كاذبة” لشن ضربة على قاعدة عسكرية في وسط سوريا.

وطلب روحاني تشكيل “لجنة مستقلة (…) بوجود دول محايدة حول الهجوم الكيميائي المزعوم لأن سوريا لا تمتلك، حسب الامم المتحدة، اسلحة كيميائية”.

ورأى روحاني انه بعد “العدوان” الامريكي على سوريا، يجب على ايران “الاستعداد لكل الاحتمالات”. واضاف “لا نعرف ما يعده القادة الاميركيون الجدد للمنطقة”.