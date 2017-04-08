مدرب البرازيل: نيمار أفضل لاعب في العالم

الاصلاح نيوز-

أكد أدينور ليوناردو باتشي “تيتي”، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، أن نيمار دا سيلفا، لاعب المنتخب وبرشلونة، تفوق على الثنائي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، وليونيل ميسي، هداف البارسا، في عام 2017.

وقاد نيمار منتخب بلاده لصدارة جدول ترتيب التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا، برصيد 33 نقطة، والاقتراب من التأهل بشكل رسمي، وشارك أيضًا في التأهل التاريخي لبرشلونة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد الانتصار في إياب دور الـ16 بنتيجة (6-1)، رغم الهزيمة في الذهاب برباعية دون رد.

وقال تيتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مساء أمس، الجمعة، “في آخر 4 شهور، نيمار هو الأفضل”.

لكنه شدد على أن رونالدو وميسي هما الأفضل على مدار الأعوام الـ10 الأخيرة، وهي الفترة التي شهدت احتكارهما جوائز الأفضل في العالم.

وأضاف مدرب البرازيل “أخبرت نيمار بأني أريده أن يشعر بالراحة بدوره مع المنتخب، وأخبرني بأنني يمكنني الاعتماد عليه، وأنه مستعد”.

وتأتي تصريحات تيتي رغم أن ميسي يتصدر جدول ترتيب هدافي الليجا هذا الموسم برصيد 27 هدفا، فيما يأتي رونالدو في المركز الثالث بـ19 هدفا، بينما سجل نيمار 9 أهداف فقط.

وأشار تيتي إلى أن منتخبات فرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، والبرتغال، ستشكل تهديدات صريحة في نهائيات المونديال بروسيا 2018.

واختتم تيتي حديثه حول معاناة المنتخب الأرجنتيني، نحو التأهل، قائلا “بغض النظر عن التصفيات، إدجاردو باوزا (المدير الفني لمنتخب الأرجنتين) يملك فريقا جيدا، ومن ضمن الأفضل في العالم”.

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