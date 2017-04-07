مندوبة امريكا لدى مجلس الامن تؤكد استعداد بلادها لمزيد من الهجمات على سوريا

الاصلاح نيوز-

أكدت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن إن بلادها مستعدة لمزيد من الهجمات ضد النظام السوري وقواته في حال رأت ذلك الأمر لازما، مشيرة إلى أمل بلادها بأن تكون الهجمات “المدروسة” التي جرت فجر الجمعة كافية لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأضافت خلال جلسة مجلس الأمن إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تصمت بعد اليوم على انتهاكات النظام السوري في حال استخدم سلاحا كيميائيا، مشددة على ضرورة السير بخطوات سياسية لايجاد حلّ ينهي الأزمة السورية.

وانتقدت مندوبة أمريكا موقف روسيا من الأزمة السورية، محمّلة اياها مسؤولية الجرائم التي ترتكبها قوات بشار الأسد والذي كانت روسيا في كلّ مرة تحميه من أي قرار باستخدامها حقّ الفيتو.

وقالت إن روسيا باستخدامها حق الفيتو أعطت بشار الأسد غطاء لمواصلة جرائمه ضدّ أبناء الشعب السوري، وعليه كان لزاما على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ قرارها الأخير “فلم يكن هنالك مجال لاتخاذ قرار مخفف، لأن ذلك يعني السماح لبشار الأسد بارتكاب مزيد من الجرائم”.

وأشارت إلى أنه كان يفترض بروسيا أن تمنع الأسد من ارتكاب الجرائم بحقّ السوريين، “وإن روسيا إما أنها تسمح وتعلم بوجود سلاح كيميائي لدى الأسد، أو أنها لا تمتلك الكفاءة لمنعه من استخدامه، أو أن النظام السوري كان يخدع الروس بعدم وجود سلاح كيميائي”.