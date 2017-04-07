خوري يرد على الصفدي ويهاجم ترامب 

الاصلاح نيوز-

هاجم النائب طارق خوري إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلا: “إدارة أوباما كانت تبرر دعم “داعش” بالقصف الخطأ، في حين أن ادارة ترامب تدعم “داعش” والارهاب” علانية بذرائع واهية مختلفة”.

كما هاجم خوري وزير الخارجية أيمن الصفدي حول تأييد الأخير الهجوم الصاروخي الأميركي في سوريا ،حيث وصف الصفدي الهجوم بالرد ضروري ومناسب على استهداف النظام السوري للأبرياء.

وقال الصفدي في تغريده له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر “لا بد من وقف القتال وإيجاد حل سياسي يقبله السوريون”.

بدوره النائب طارق خوري هاجم الوزير الصفدي في تغريده له عبر تويتر واستهجن ان يكون هناك وزير يجزم بان النظام السوري قد قتل الابرياء.

وقال خوري ردًا على الصفدي: “كيف لك معالي الوزير السياسي أن تجزم بأن الدولة السورية استهدفت الأبرياء بالسلاح الكيماوي.. وكيف لك أن تجيز لدولة أخرى بضرب بلد عربي ذو سيادة!!”

وتابع خوري: “كيف معاليك أن ضرب سوريا من قبل اميركا ودعوتها لضرب حازم سيولد حل سياسي ولمصلحة أي طرف هذا الحل لداعش وأخواتها وارهابهم الذي يستهدف الأردن!”

وأضاف: “الحل الوحيد هو الخلاص من الكيان الصهيوني”.