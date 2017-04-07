ميدفيديف: كدنا نشتبك مع واشنطن اثناء ضربة سوريا

الاصلاح نيوز-

قال رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف الجمعة، إن بلاده وصلت إلى مشارف الاشتباك مع واشنطن عقب الهجوم الجوي الأميركي الذي استهدف مطار الشعيرات التابع للنظام السوري في وقت سابق من صباح اليوم.

وأضاف ميدفيديف في منشور له على شبكة التواصل الاجتماعي إن “واشنطن اختارت مكافحة النظام السوري بدلا من مكافحة تنظيم داعش الإرهابي”.

واعتبر ميدفيديف القصف الجوي الأميركي بأنه مخالف للقوانين الدولية، وأن بلاده وصلت بذلك إلى “مشارف الاشتباك العسكري”.

وأشار أن إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتناقض مع التصريحات التي أدلى بها قبل انتخابه رئيسا للبلاد.

وهاجمت الولايات المتحدة بصواريخ عابرة من طراز “توماهوك”، قاعدة الشعيرات الجوية التابعة للنظام بمحافظة حمص، مستهدفة طائرات ومحطات تزويد الوقود ومدرجات المطار، في رد على قصف نظام الأسد بلدة “خان شيخون” بإدلب (شمال غرب)، بالأسلحة الكيميائية، قبل أيام.

وتسبب الهجوم الأمريكي برد فعل غاضب من موسكو، التي اعتبرته “عدواناً على دولة ذات سيادة”، ودعت إلى اجتماع طارئ بمجلس الأمن لمناقشته.