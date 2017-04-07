ضبط سيدة حاولت تزوير الهوية الذكية

الاصلاح نيوز-

كشف مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات فواز الشهوان عن ضبط سيدة حاولت تزوير هوية الاحوال المدنية الجديدة ‘ البطاقة الذكية’.

جاء ذلك خلال حديث الشهوان لبرنامج يا طير عبر شاشة التلفزيون الأردني.

وأضاف الشهوان ان السيدة حاولت استصدار بطاقة ذكية لشقيقتها تحمل صورتها الشخصية.

وأشار الى ان موظفي الدائرة اكتشفوا محاولة التزوير عن طريق بصمة قزحية العين والأصابع حيث اختلفت عن البصمة الاولى الموجودة في ارشيف الدائرة.

ولفت الشهوان الى ان اي محاولة تزوير سيتم كشفها مشيرا الى عدم احقية اي شخص باستبدال بطاقة غيره كون البطاقة تحمل البصمة وصورة قزحية العين.