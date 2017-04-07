أغلى 5 ماسات في العالم

الاصلاح نيوز-

تعتبر ماسة «Pink Star» بلونها الوردي أغلى الأحجار الكريمة في العالم، بعد أن بيعت مؤخراً مقابل 71.2 مليون دولار، واشترت الماسة التي يبلغ حجمها 59.60 قيراطاً شركة مجوهرات في هونغ كونغ.

أما ثاني أغلي ماسة كما جاء في تقرير صحيفة «تلغراف» اللندنية فهي «Oppenheimer Blue» والتي بيعت مقابل 57.5 مليون دولار شاملة العمولة والأتعاب في مزاد كرستي في جنيف في مايو 2016.

وكانت الماسة الزمردية المصقولة تخص السير فيليب اوبنهايمر، وبيعت في أقل من 25 دقيقة إلى مشتر غير مجهول الهوية. وتعتبر ماسة «Blue Moon» ثالث أغلى ماسة وقد بيعت مقابل 48.5 مليون دولار في مزاد بيع مجوهرات «Magnificent and Noble» الذي نظمته سوذبيز في جنيف في نوفمبر 2015.

وقد أطلق مشتريها جوزيف لاو عليها اسم «The Blue Moon of Josephine». وبيعت رابع أغلى ماسة في العالم والتي تحمل اسم «Sunrise Ruby» تيمناً بقصيدة تحمل ذات الاسم بمزاد سوذبيز في مايو 2015 مقابل 19.6 مليون دولار. وهذه الماسة من الياقوت البورمي الذي يسمى «دم الحمام» مرصعة بخاتم من تصميم كارتييه.

أندر الماسات الملونة هي الحمراء، ولذا فلا غرابة أن ماسة Fancy Red VS2 والتي حلت في المرتبة الخامسة بيعت بـ 3.4 ملايين دولار في نوفمبر 2014 في مزاد كرستيز في هونغ كونغ.