شاهدوا روعة تصاميم ساحة الوصل أيقونة “إكسبو 2020”

الاصلاح نيوز-

ساحة الوصل، أيقونة “إكسبو 2020” المعمارية الجديدة يغطيها سقف يبلغ ارتفاعه 65 متراً يتألف من قبة ذات تصميم مستوحى من شعار إكسبو 2020 دبي.

وسيكون سقف القبة شفافاً ليعمل كشاشة عرض عملاقة يمكن رؤيتها من الداخل والخارج بنطاق 360 درجة وتشكل ساحة الوصل المركز الرئيسي للموقع البالغة مساحته 4.38 كيلومترات مربعة، بجانب مواقع إنشاء أخرى مثل أجنحة الموضوعات في الموقع على أن تلتزم بالجدول الزمني المقرر لاستكمال جميع أعمال الإنشاء الكبرى بحلول أواخر 2019.

ترتبط الذكريات الخالدة بالأماكن المميزة، وكلما كانت من وحي تراثنا الحي وقيمنا الخالدة، أضحت أشد رسوخاً في ذاكرتنا. “ساحة الوصل” قلب نابض لتواصل العقول وصنع المستقبل. اكتشفوا بالفيديو على “البيان TV” الوجهة الرئيسية للحدث الذي يترقبه العالم.