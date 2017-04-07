ما الدول التي أيدت وعارضت الضربة الأميركية في سوريا ؟

الاصلاح نيوز-

بعد تنفيذ الولايات المتحدة الأميركية فجر اليوم الجمعة، ضربة للنظام السوري ردا على هجوم خان شيخون الكيميائي في إدلب قبل أيام، تباينت ردود الفعل الدولية والعربية حيال هذه الضربة، مؤيد ومعارض.

فمن أبرز الدول التي عارضت الضربة روسيا وإيران والصين، بينما رحبت معظم الدول العربية والغربية:

الامارات: أعربت دولة الامارات العربية المتحدة عن تأييدها الكامل للعمليات العسكرية الأميركية على أهداف عسكرية في سوريا، والتي جاءت ردًا على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمائية ضد المدنيين الأبرياء وأودت بحياة العشرات منهم بينهم أطفال ونساء ، والتي تأتي استمرارًا للجرائم البشعة التي يرتكبها هذا النظام منذ سنوات ضد الشعب السوري الشقيق في انتهاك فاضح للمواثيق الدولية والانسانية .

السعودية:أعلن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن “تأييد المملكة العربية السعودية الكامل” للعمليات العسكرية الأميركية على أهداف عسكرية في سوريا، والتي جاءت رداً على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين الأبرياء.

البحرين:أعلنت الخارجية البحرينية تأييدها الكامل للضربة الأميركية في سورية ردا على جرائم النظام السوري.

فرنسا:الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أعرب عن تأييده للضربة الأميركية محملا الرئيس السوري بشار الاسد “المسؤولية الكاملة” لان استخدامه للاسلحة الكيميائية لا يمكن ان يمر دون عقاب.

ألمانيا:المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أعرب عن تأييدها للضربة الأميركية محملة الرئيس السوري بشار الاسد “المسؤولية الكاملة”.

تركيا: عتبرت تركيا ان الضربة الصاروخية الاميركية على قاعدة للجيش السوري “ايجابية” ودعت مجددا الجمعة الى اقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا..

اليابان:أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دعمه لـ”تصميم” الولايات المتحدة في التصدي لاستخدام اسلحة كيميائية، بعد الضربة التي نفذتها واشنطن على قاعدة جوية للنظام السوري.

بريطانيا: اكدت الحكومة البريطانية الجمعة دعمها “الكلي” للضربة الصاروخية الأميركية على قاعدة عسكرية للنظام السوري

استراليا:أعلنت الخارجية الاسترالية تأييدها للضربة الأميركية ردا على هجوم خان شيخون الكيمائي.

كندا: قال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن بلاده تؤيد تماما الضربات الجوية الأميركية في سوريا وتدين كل أشكال استخدام أسلحة كيماوية وستواصل دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في سوريا.

ايطاليا :اعتبرت أن الضربة الصاروخية الأميركية للقاعدة الجوية السورية التي انطلق منها القصف الكيماوي على بلدة خان شيخون رد محدود ومبرر على جريمة حرب.