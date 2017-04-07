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سمير صبري يكشف أسراره: هذه أفضل فنانة قبلتها

الجمعة ٧\٠٤\٢٠١٧

313الاصلاح نيوزـ

كشف الفنان المصري سمير صبري عن عدد من الأسرار الخاصة بحياته الفنية والشخصية والتي لا يعرفها الجمهور.

سمير تحدث عن القبلات في السينما وقال إنه قام بتقبيل العديد من الفنانات في الأفلام، وكان ينظر للقبلات على أنها فنية بحته ويحترم كل فنانة صديقة عمل معها.

الإعلامية رغدة شلهوب سألت سمير صبري عن الفنانة التي استمتع بقبلاتها أكثر، وحاول سمير أن يتجنب الإجابة وبعد إلحاح منها اعترف أن الفنانة ميرفت أمين هي الأفضل.

سمير تحدث أيضا خلال البرنامج عن علاقته بالفنانة سماح أنور وأكد سمير أنه حلم لم يتحقق، وأنه ارتبط بعلاقة حب مع سماح واشترى لها خاتم الخطبة، ولكنه غير رأيه في آخر لحظة لأنه يكبرها بأكثر من 25 عاما، ولأنه رأى تأثير ذلك على من حوله.

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