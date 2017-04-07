عقب انباء عن اسلامها… ليندسي لوهان تسبح بـ”البوركيني”

الاصلاح نيوزـ

نشرت الفنانة ليندسي لوهان في حسابها عبر “انستغرام” أخيراً مجموعة من الصور من اجواء قضائها اجازتها في إحدى الجزر البحرية بعد إمضاء بعض الوقت مع عائلتها في دبي، حيث ظهرت في أكثر من صورة بلباس البحر “البكيني”.

غير أنّ صحيفة “الديلي مايل” نشرت صوراً جديدة للوهان خلال وجودها في تايلاند، إذ أمضت وقتها على البحر، ولكن هذه المرة مرتدية لباس البحر الاسلامي “البوركيني”.

وظهرت لوهان ببدلة السباحة التي غطت كامل جسدها، عدا الوجه واليدين والقدمين، خلال ممارستها رياضة ركوب الأمواج، حيث خضعت لجلسة تصوير.

وعلى الرغم من أنّ في الديانة البوذية هي المعتنقة في تايلاند، إلا أنّ الموقع ذكّر بأنّ لوهان سبق وأشارت إلى أنها تدرس الدين الاسلامي وتتعلم قراءة القرآن إشباعاً للجانب الروحي،وهي عبّرت عن ولعها بالحجاب وظهرت في أكثر من مناسبة مرتدية إياه.