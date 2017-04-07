مصادر في المعارضة السورية: الضربة الأمريكية دمرت 12 طائرة حربية ومطار الشعيرات “بشكل كامل”

الاصلاح نيوز-

قالت مصادر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية إن الضربة الصاروخية الأمريكية التي استهدفت مطار الشعيرات في حمص في ساعة مبكرة من صباح الجمعة أسفرت عن تدمير 12 طائرة حربية، وتدمير المطار “بشكل كامل”.

وأوضحت المصادر أن “12 طائرة من نوع ميغ وسوخوي دمرت وهي في مرابضها في المطار إضافة إلى تدمير مدرجين بشكل كامل وخزان وقود ومستودعات أسلحة وان انفجارات عنيفة هزت المنطقة”.

وقالت المصادر إن “خروج القوات من القاعدة قبل تعرضها للقصف قلل من حجم الأضرار البشرية إلا أن المطار دُمر بشكل كامل”.

ولم تصدر الحكومة السورية بيانا بشأن الأضرار الناجمة عن الضربة الأمريكية حتى صباح الجمعة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن ما لا يقل عن أربعة عسكريين سوريين بينهم ضابط كبير قتلوا في الغارة الجوية.

د ب أ