شباب الأردن يرد أطماع ذات راس بهدفين

الاصلاح نيوز-

رد فريق شباب الاردن اطماع ضيفه ذات راس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين امس على استاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، ضمن منافسات الجولة (18) من دوري اندية المحترفين لكرة القدم.

ورفع شباب الاردن رصيده الى (24) نقطة وتقدم للمرتبة السادسة بشكل مؤقت، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج مواجهات الاسبوع، فيما بقي ذات راس داخل دائرة خطر الهبوط، بعد أن بقي رصيده متوقفاً عند (14) نقطة وبالمركز التاسع مؤقتاً.

المباراة في سطور

– النتيجة: فوز شباب الأردن على ذات راس 2-صفر.

– الاهداف: حسام ابو سعدة في الدقيقة 52، سليمان ابو زمع في الدقيقة 55

– الملعب : استاد الملك عبدالله الثاني

– الحكام، مراد الزاهرة، عيسى عماوي، ايمن عبيدات ومحمد مفيد.

– مثل شباب الأردن : يزيد ابو ليلى، حسام ابو سعدة، محمد عبدالرؤوف، ورد هلال، مصطفى كمال، موسى التعمري (محمد المشة)، محمد الرازم، لؤي عمران، رائد النواطير (احمد السعايدة)، سليمان ابو زمع (محمود جمال) وخالد ابو رياش.

– مثل ذات راس: محمد ابو خوصة، مالك الشلوح، عثمان الخطيب، حسين زياد (علاء الشلوح)، عبدالله مسلم، حازم جودت، عبدالعزيز سريوة (ايمن الطريفي)، عمر الشلوح، محمد العتيبي (احمد النعيمات)، يوسف محمد وسامر خالد.

شباب الاردن (2) – ذات راس (صفر)

كسر رائد النواطير البداية الهادئة من الطرفين، عندما اطلق قذيفة بعيدة المدى كادت ان تعانق شباك ذات راس، الا أن براعة الحارس ابوحوصة حالت دون ذلك، ليبدأ كلا الطرفين بالدخول في اجواء اللقاء من خلال رفع وتيرة الالعاب الهجومية والتخلي عن جزء من الحذر الذي غلف تحركاتهما.

شباب الاردن استطاع أن يكون الافضل بفضل حيوية عناصر منطقة العمليات بوجود النجم موسى التعمري باسناد من لؤي عمران وسليمان ابوزمع ورائد النواطير ومصطفى كمال، واجتهدت الاسماء السابقة في ايجاد حلول لفك شيفرة دفاع ذات راس، الذي تعامل بمنطق الضغط على ابرز مفاتيح اللعب مع تماسك خطه الخلفي امام ابوخوصة، وحاول عثمان الخطيب وحازم جودت ومحمد العتيبي والشلوح ويوسف محمد وسامر خالد انتهاج اسلوب مباغت في الشق الهجومي لكن هذا الاسلوب لم يكن موفقاً، وغابت الخطورة عن الحارس يزيد ابوليلى.

ومع مرور الوقت بدت تحركات موسى التعمري تشكل مصدر قلق كبير لدفاع ذات راس، الذي وجد صعوبة في كبح جماح اختراقاته التي كاد من احدها أن يسجل هدف التقدم، لكن كرته جاورت القائم، قبل أن يتفوق الحارس ابوخوصة على نفسة ويبعد كرة قوية ارسلها التعمري من حرة مباشرة في الزاوية العليا الصعبة ابعدها الى ركنية لم تثمر.

وعاد الهدوء ليخيم على العاب الفريقين في الدقائق الاخيرة من عمر الشوط الاول لتبقى النتيجة على حالها وتنتهي نصف المواجهة بالتعادل السلبي.

حسم شبابي

دخل فريق شباب الاردن مجريات الشوط الثاني من اللقاء، منتهجاً اسلوباً هجومياً ضاغطاً على مرمى ذات راس الذي تعرض للتهديد عبر لؤي عمران، وموسى التعمري، قبل أن يستقبل حسام ابوسعدة كرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها برأسة الى الشباك معلناً تقدم شباب الاردن في الدقيقة (52)، ولم تكد تمضي ثلاث دقائق فقط، حتى كان هدف التعزيز يأتي، بعدما قدم مصطفى كمال مجهوداُ فردياُ مميزاُ اخترق بفضله دفاع ذات راس وتوغل داخل منطقة الجزاء ليعكس كرة هيئها التعمري امام سليمان ابوزمع الذي لم يتردد بوضعها في المرمى.

الهدفان غيرا من طريقة لعب ذات راس الذي بات مطالباً بالتخلي عن الجانب الدفاعي والبحث عن تقليص النتيجة وادراك التعادل، وبدت تحركات يوسف محمد والشلوح ومحمد العتيبي وحازم جودت تضغط على مرمى شباب الاردن الذي تراجع عناصره الى المنطقة الخلفية لاستيعاب رد فعل ذات راس، وحاول مدرب الفريق تجديد دماء الفريق في المقدمة بالزج بورقتي احمد النعيمات وايمن الطريفي، ورغم عديد المحاولات الهجومية، الا أن ذات راس بقي يفتقر الى حسن اللمسة النهائية.

ومع مرور الوقت والدخول في الربع الاخير من عمر اللقاء، تعرض مرمى ذات راس لسلسلة من الهجمات المرتدة التي كادت أن تسفر عن هدف ثالث، الا أن عدم التركيز من قبل المهاجمين حال دون التعزيز، في الوقت الذي لم يجد ذات راس الطريق الصحيح للمرمى ليخرج شباب الاردن بانتصار ثمين بهدفين دون رد.