موراتا يوضح موقفه من الانتقال إلى تشيلسي

الاصلاح نيوز-

نفى ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد دخوله في مفاوضات مع تشيلسي المهتم بالحصول على خدماته، مشيراً إلى أنه لا يفكر بمستقبله في الوقت الراهن في ظل المباريات الصعبة التي تنتظر فريقه.

وأعرب موراتا عن سعادته في ريال مدريد بالرغم من قلة مشاركاته، نافياً الشائعات التي تتحدث عن رغبته بالرحيل عن صفوف الفريق.

ونفى ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد دخوله في مفاوضات مع تشيلسي المهتم بالحصول على خدماته، مشيراً إلى أنه لا يفكر بمستقبله في الوقت الراهن في ظل المباريات الصعبة التي تنتظر فريقه.

وأعرب موراتا عن سعادته في ريال مدريد بالرغم من قلة مشاركاته، نافياً الشائعات التي تتحدث عن رغبته بالرحيل عن صفوف الفريق.

وقال موراتا في تصريحات لوسائل الإعلام “لا أعلم إن كان كونتي يتصل بي كما تدعي وسائل الإعلام، ربما يتصل برقمي القديم، أنا الآن في وضع جيد مع ريال مدريد، وذلك أمراً مهماً بالنسبة لي، أشعر أنني مهم داخل الفريق، وأريد الحفاظ على هذا الشعور”.

وتابع “لن أفكر بما سيحدث بالموسم المقبل ونحن نمر في أصعب فترة من الموسم، يجب أن أفكر بالحاضر، ربما يتعاقد ريال مدريد مع لاعبين جدد، لكن يجب أن تتذكروا أن الفريق أحرز لقب دوري الأبطال مرتين عندما كان يضم أكبر عدد من اللاعبين الإسبان”.

وأنهى موراتا حديثه “بالتأكيد أريد المشاركة بجميع المباريات، لكن الأمر يتوقف على قرار المدرب، تحدثت مع زيدان كثيراً لكنني لا أطلب المشاركة بشكل أكثر، فأنا لست هنا من أجل التذمر بل من أجل الفوز”.