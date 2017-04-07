الولايات المتحدة تطلق 59 صاروخ توماهوك صوب سوريا

الاصلاح نيوز-

قال متحدث باسم البنتاغون، إن الجيش الأمريكي أطلق 59 صاروخاً من طراز توماهوك من مدمرتين للبحرية الأمريكية على قاعدة جوية سورية، وإن من بين الأهداف طائرات وأنظمة للدفاع الجوي.

وأضاف المتحدث الكابتن جيف ديفيز للصحفيين: “استهدفت هذه الصواريخ طائرات وحظائر طائرات محصنة ومناطق لتخزين الوقودوالإمدادت اللوجيستية ومخازن للذخيرة وأنظمة دفاع جوي وأجهزة رادار.

وكان مسؤول أمريكي، قد قال إن الجيش استهدف بـ 59 صاروخ توماهوك طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود في الضربات التي نفذها بصواريخ كروز واستهدفت قاعدة جوية سورية، مضيفاً أن الصواريخ نفسها أصابت أهدافها في الساعة 3:45 صباحا بتوقيت سوريا فجر الجمعة.

وكالات