٧٥ ألف طالب فقير على مقاعد الدراسة

الاصلاح نيوز-

أعربت وزارة التربية والتعليم عن شكرها للهيئة الخيرية الهاشمية وبنك الملابس الخيري ونقابة اصحاب الملابس والأقمشة للاستجابة السريعة لدعوتها بتوفير طرود ملابس للطلبة المحتاجين.

وكانت إحصاءات الوزارة قد أظهرت وجود نحو 75 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في المدارس في كافة انحاء المملكة من الفقراء والايتام والمحتاجين بما فيهم من تتقاضى أسرهم مساعدة نقدية من صندوق المعونة الوطنية، بحسب ما علمت وكالة الانباء الاردنية (بترا).

وثمنت الوزارة باسم الاسرة التربوية المواقف النبيلة والانسانية للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لدورها وجهودها واسهاماتها في تلبية احتياجات العديد من الأسر والأفراد، وتبرعها بـ100 صوبة لمدارس الوزارة وتوفير كسوة للطلبة في مختلف مديريات التربية في المملكة.

واعربت الوزارة عن تقديرها لنقيب أصحاب الملابس والأقمشة وأعضاء النقابة لدعمهم العملية التربوية، من خلال تلبية احتياجات العديد من الطلبة من ذوي الظروف المالية الصعبة، وتبرع النقابة بكسوة الطلبة.

وقالت الوزارة ان هذه المواقف تجسد المعاني الانسانية والانتماء للوطن والمسؤولية الاجتماعية لمؤسساتنا الوطنية، مثلما تعكس الدور الإيجابي لهذه المؤسسات في المساهمة بمسيرة البناء والنماء الوطنية.

يذكر ان وزارة التربية والتعليم وقعت في وقت سابق اتفاقية تعاون وشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية وبنك الملابس بهدف زيادة التعاون والشراكة لتغطية احتياجات طلاب المدارس من حقائب مدرسية وقرطاسية واحذية ملابس والعاب وغيرها.