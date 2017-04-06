13 إصابة بحوادث سير في عمان والبلقاء والكرك

الاصلاح نيوز-

اصيب 6 أشخاص اثر حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة الذهيبة الغربية.

ونتج عن الحادث إصابة ستة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى التوتنجي الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة .

وفي البلقاء تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء مع حادث تصادم وقع بين ثلاث مركبات بمنطقة السويمة، حيث نتج عنه إصابة أربعة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي ، وحالتهم العامة متوسطة .

وفي الكرك تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات بمنطقة سواقة، حيث نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مركز طبي القطرانة الشامل، وحالتهم العامة متوسطة .