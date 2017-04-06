%56.8 من طلبة المدارس مصابون بنخر الأسنان

الاصلاح نيوز-

أكدت تقارير حديثة لمديرية الصحة المدرسية التابعة لوزارة الصحة ان 94 % من طلبة المدارس الحكومية “أصحاء”، فيما بلغت نسبة التغطية بالمطاعيم 90 % من طلبة الصف الأول وحتى العاشر الاساسي.

وكشفت هذه التقارير عن ان أبرز الامراض بين طلبة الصفوف الأول والرابع والسابع والعاشر تتمثل بأمراض الانف والاذن والحنجرة، تضخم اللوزتين، التهاب الحلق والجيوب الانفية، تليها أمراض العيون مثل قصر النظر والتهاب الملتحمة، ثم الامراض الجلدية مثل حب الشباب والفطريات، فالأمراض الداخلية مثل التهاب الجهاز التنفسي والسمنة.

وأوضحت انه تم فحص 410308 طلاب في 3839 مدرسة خلال العام الدراسي 2015/ 2016 في إطار الخدمات الصحية التي تنفذها إدارة الصحة المدرسية (الفحص الطبي الدوري والصحة العامة)، تبين أن 386270 منهم وبنسبة 94 % أصحاء، فيما تم اتخاذ إجراء علاجي بخصوص 18707 طلاب، تراوحت أمراضهم بين الداخلية والجلدية وامراض العيون والانف والاذن والحنجرة والعمود الفقري.

وعلى صعيد خدمات الاسنان تم زيارة 5080 مدرسة وفحص 313690 طالبا وطالبة، تم اتخاذ إجراء علاجي بخصوص 38328 طالبا وطالبة يشكلون 29 %، كما تم توزيع مادة الفلور على 2847 مدرسة، وتوزيع نشرات التوعية الصحية بالأمراض عموما وامراض الفم والاسنان واسبابها وسبل الوقاية منها.

وفيما تؤكد هذه التقارير أن نسبة التغطية للرعاية السنية بلغت 99 %، تشير في المقابل الى أن نخر الأسنان من أكثر الأمراض انتشارا بين الطلبة وبنسبة 56.8 %، جاء بعده سوء الإطباق بنسبة 19.9 %، ثم التهاب اللثة 10 %.

يشار إلى أن عدد المدارس في المملكة 7076 مدرسة منها 3813 حكومية، تتوزع بواقع 818 في العاصمة، إربد 709، الزرقاء 391، المفرق 518، الكرك 303، البلقاء 252، معان 195، مادبا 133، جرش 177، عجلون 126، الطفيلة 121، والعقبة 70 مدرسة.

اما المدارس الخاصة فيبلغ عددها 3087 مدرسة، تتوزع بواقع 1415 في العاصمة، إربد 610، الزرقاء 386، وعدد مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” 176، تتوزع في 5 محافظات هي العاصمة 79، إربد 46، البلقاء 20، الزرقاء 27، مادبا 4 مدارس، إضافة إلى 34 مدرسة للثقافة العسكرية موزعة على مختلف مناطق المملكة.

ويبلغ عدد المدارس التي تضم 500 طالب فأكثر 879 مدرسة، والتي تضم 1000 طالب 145 مدرسة، فيما يبلغ عدد الطلبة السوريين 200 ألف بمختلف مناطق المملكة، بينهم 58 ألفا في الفترة المسائية.

ويبلغ عدد رياض الأطفال في المملكة 2720 روضة، عدد الحكومية منها 1008 وفي القطاع الخاص 1712.