طلبة الجامعة الأردنية ينتخبون مجلس اتحادهم

الاصلاح نيوز-

يتوجه نحو 40984 طالبا وطالبة في الجامعة الأردنية صباح اليوم الخميس إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في مجلس اتحاد الطلبة من بين 481 مرشحا يتنافسون على 96 مقعدا من أصل 102، بعد أن حسمت 6 مقاعد بالتزكية.

وأكدت الجامعة في تصريحات صحفية أن انتخابات اتحاد الطلبة، التي سيستخدم فيها الحبر السري للمرة الاولى في تاريخها، تجسد “صورة من صور الديمقراطية التي يمارسها الطلبة لاختيار ممثليهم بحرية وبالتنافس الشريف وفي أجواء من النزاهة، والالتزام الكامل بتطبيق التعليمات”.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية د. عمر الكفاوين، ان “اللجنة طلبت من عمداء الكليات إزالة أي لافتات أو شعارات ذات مضمون جهوي أو تمس بالوحدة الوطنية”.

واستكملت الجامعة استعداداتها لإجراء الانتخابات، وتوفير البيئة الملائمة للترشح والاقتراع، وتشكيل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز وإعلان النتائج إضافة إلى إعداد صناديق الاقتراع.

وعن الدعاية الانتخابية اكد الكفاوين، أن “الجامعة لا تسمح بأي تمويل خارجي للدعاية الانتخابية للمترشحين والكتل”، مبينا أن الانتخابات ستبدأ عند التاسعة صباحاً وتنتهي عند الرابعة مساء اليوم، لتبدأ بعدها عملية الفرز.

وارتفعت صور المرشحين على مباني كليات الجامعة وأقسامها، وسط مظاهر وممارسات ديمقراطية تتيح للطلبة التعبير عن برامجهم وأفكارهم التنويرية لخدمة مؤسستهم التعليمية، وزملائهم الطلبة.

وتخوض الانتخابات 6 قوائم على مستوى الجامعة هي النشامى، أهل الهمة، العودة، التجديد، جيل النهضة، الشهامة، فيما ترشحت 24 قائمة على مستوى الكليات انسحبت اثنتان ليستقر العدد على 22 قائمة، وعلى مستوى الأقسام ترشح 435 طالبا انسحب منهم 46 ليستقر العدد حتى مساء أول من امس على 389 مرشحا.

وكانت حسمت مقاعد كلية الصيدلة (4)، ومقعدا قسمي الموسيقى والفنون، والفلسفة بالتزكية.

وبلغ عدد مرشحي الأقسام (المقاعد الفردية) التي بدأت فترة الدعاية الانتخابية لها الخميس الماضي وتنتهي يوم الاقتراع، 389 مرشحا، فيما استقر عدد القوائم المرشحة على مستوى الجامعة عند 6 قوائم بلغ عدد مرشحيها 70 طالبا.

وترشحت 4 قوائم عن كلية الطب، وقائمة واحدة عن كلية الصيدلة (فازت بالتزكية)، وقائمتان عن كلية طب الأسنان وخصص لها ثلاثة مقاعد، وفي كلية التمريض 3 قوائم تتنافس على 3 مقاعد، كلية الحقوق 4 قوائم تتنافس على 4 مقاعد، كلية الرياضة 4 قوائم تتنافس على 4 مقاعد، ومثلها في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية.

ويبلغ عدد الطلبة الذين يحق لهم الاقتراع 40984 طالبة وطالبا، وستكون آلية الانتخابات بالتصويت الورقي، ووفقا للدوائر والقوائم النسبية المغلقة.

وأكد الكفاوين عزم الجامعة استخدام “الحبر السري” في هذه الانتخابات للمرة الاولى في تاريخ الجامعة وعلى مستوى الجامعات الاردنية، مشيرا الى أن “قرار اعتماد الحبر السري على غرار الانتخابات النيابية، جاء بعد مشاورات تداولها أعضاء اللجنة العليا، بهدف ارساء دعائم العملية الانتخابية وضمان سيرها بمنتهى النزاهة والشفافية وبالشكل المطلوب”.

وأوضح أن آلية استخدام الحبر السري سـ “تكون بذات الآلية التي طبقت في الانتخابات النيابية الماضية؛ إذ سيصبغ الطالب الذي يقترع إصبعه في الحبر لمزيد من النزاهة”، مبينا أن الهيئة المستقلة للانتخاب قدمت للجامعة “زهاء 90 علبة من الحبر السري كافية لعدد الطلبة المقترعين؛ إذ تكفي العلبة الواحدة لقرابة 500 طالب”.

وأشار كفاوين إلى قرار الجامعة بمنح الطلبة المشاركين في الانتخابات نقاطا في مادة “خدمة مجتمع”، كـ “نوع من التشجيع والتحفيز على المشاركة في الاقتراع، بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة للمشاركة في العملية الانتخابية، وتنمية الحس الديمقراطي والوعي بضرورة المشاركة في صنع مستقبل مؤسساتنا التعليمية”.

وكانت ساحات وأروقة ومباني كليات الجامعة اتشحت منذ أيام بيافطات وصور الطلبة المرشحين وسط حملات دعائية ضخمة، تزايدت في اليومين الأخيرين مع بدء العد التنازلي لموعد الاقتراع.

وبدت مظاهر الدعاية الانتخابية واضحة من خلال تشكيلة واسعة من صور المرشحين وبأشكال وأجحام وألوان مختلفة، عجت بشعارات مثالية نادت بالحرية والمساواة والعدالة والتغيير والديمقراطية وإنصاف حقوق الطالب.

وأولت كليات الجامعة ممثلة بعمدائها وهيئاتها التدريسية اهتماما بدعم مرشحيها في سبيل إيصال رسالتهم ورؤيتهم الانتخابية لأكبر عدد ممكن من الناخبين، دون تحيز أو تعصب، كما أكد عدد كبير من الطلبة من مختلف كليات الجامعة عزمهم المشاركة في الانتخابات لاختيار ممثلهم الشرعي في المجلس، لافتين الى أن الإدلاء بأصواتهم يعد ممارسة ديمقراطية لضمان حقوقهم وصون مصالحهم، وجزءا لا يتجزأ من العملية الإصلاحية.