ابنة مايكل جاكسون تتمنى الدفاع عن مجتمع المثليين وغيرهم ممن لا صوت لهم

الاصلاح نيوز-

أكدت باريس جاكسون ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون أنها تتمنى أن تكون محامية دفاع عن مجتمع المثليين وغيرهم ممن لا صوت لهم، وهى التصريحات التى أثارت الكثير من الجدل.

وقالت باريس جاكسون ذات الـ19 عاما: “سأستخدم صوتى فى التعبير عن من لا صوت لهم، والكفاح من أجل الوصول إلى الحقوق التى يستحقها كل شخص (كل امرأة تسير على هذه الأرض سواء كانت أم أو أخت أو ابنة)، كذلك مجتمع مثليى الجنس والمهاجرين”.

يذكر أن باريس جاكسون احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها مع عدد من أصدقائها المقربين فى لوس أنجلوس، حيث أحضرت صديقتها المغنية فيرجى كعكة عيد ميلادها وغنت لها احتفالا بهذا اليوم، وهو ما ظهر فى مقطع الفيديو الذى نشرته باريس على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.