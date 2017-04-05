هايدى موسى تحتفل بفوزها بجائزة الميما كأفضل مطربة صاعدة لعام 2017

الاصلاح نيوز-

احتفلت المطربة الشابة هايدى موسى بفوزها بجائزة “الميما” كأفضل مطربة صاعدة لعام 2017، عبر حسابها بموقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، ونشرت فيديو لها بعد فوزها بالجائزة، وعلقت عليه: “الحمد لله.. مبروك علينا الميما”.

ومن جانبه حرص الفنان الشاب مينا عطا على تهنئة هايدى بالجائزة، حيث كتب عبر حسابه بموقع “تويتر”: “ألف مبروك يا ديدا، يا أحلى صوت وأنضف قلب دايماً ناجحة ومكسرة الدنيا”.

يشار إلى أن هايدى موسى تخوض تجربتها الأولى دراميا فى رمضان المقبل، من خلال مسلسل “لأعلى سعر”، بطولة النجميتن زينة ونيللى كريم، ومن إخراج ماندو العدل.