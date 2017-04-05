حليمة بولند عن جمال جسدها: ليس كله عمليات تجميل

الاصلاح نيوز-

اعترفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند بإجرائها لعدد كبير من عمليات التجميل، للمحافظة على جمالها.

الإعلامية الكويتية اعترفت بإجرائها عمليات تجميل، بقولها “بخصوص اللي يقولون جسمي كله عمليات، تراني أنا صرحت وقلت اني مسوية عمليات بجسمي وهذا مو عيب اني أحافظ على جمالي وأزيد جمالي جمال”.

وأضافت، على حسابها على “انستغرام”، “وفوق العمليات أسوي رياضة وأخذ مكملات غذائية وأعتني في بشرتي وجمالي.. أنا متصالحة مع نفسي وصادقة وعادي عندي إني اعترف”.

وكانت حليمة بولند قد أجرت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عملية تجميل في عيادة طبيب التجميل ميشال مطران، حيث خضعت لعملية حقن وجهها بـ”البوتوكس″.