صهر ترامب يتفقد قاعدة قرب الموصل

الاصلاح نيوز-

تفقد صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، أمس الثلاثاء، قاعدة حمام العليل قرب الموصل، فيما اعتبر تنظيم «الدولة الإسلامية» أن الولايات المتحدة «تدار من قبل أبله».

فقد اصطحب الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية كوشنر الى قاعدة حمام العليل، حيث استمعا إلى تقييم للموقف في الموصل من قادة أمريكيين وعراقيين. وعبر كوشنر عن أمله في أن تكون استعادة الموصل من أيدي تنظيم «الدولة الإسلامية» «نصرا للعالم».

كما التقى كوشنر، رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني يرافقه مسؤول عسكري امريكي رفيع.

والتقى كوشنر في اربيل، عاصمة كردستان العراق، العديد من المسؤولين المحليين في مقدمهم الرئيس بارزاني ورئيس الوزراء نوشيروان بارزاني، يرافقه رئيس اركان الجيوش الامريكية جوزف دانفورد.

في المقابل، اعتبر تنظيم «الدولة الإسلامية» أن الولايات المتحدة «تغرق»، وأنها «تدار من قبل أبله».

وقال «الناطق» باسم التنظيم أبو الحسن المهاجر في تسجيل «أنتم (الولايات المتحدة) مفلسون ومؤشرات زوالكم بادية لكل ذي بصيرة».

وأضاف «وليس هناك من دليل أقوى من أنكم تحكمون من قبل أبله لا يفقه شيئا عن سوريا أو العراق أو الإسلام».

إلى ذلك، صوت مجلس محافظة كركوك، أمس الثلاثاء، على قرار برفض قرار البرلمان العراقي الاتحادي بشأن منع رفع علم كردستان فوق كركوك، كما صوت بالأغلبية الكردية على إجراء استفتاء لتقرير مصير المحافظة، وذلك وسط غياب أو امتناع الأعضاء العرب والتركمان عن التصويت أو حضور الجلسة، في إجراء يعد خطوة أولى نحو الانضمام إلى إقليم كردستان.

وطالب القرار الحكومة المركزية في بغداد، بإجراء الاستفتاء على تنفيذ المادة 140 من الدستور حول المناطق المتنازع عليها.

وكالات