منظمة الصحة العالمية: أعراض ضحايا هجوم إدلب تماثل استنشاق غاز الأعصاب

الاصلاح نيوز–

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أصدرته من جنيف الأربعاء، أن ضحايا هجوم في سوريا يشتبه في أنه نفذ بأسلحة كيماوية أمس، ظهرت عليهم أعراض تماثل رد الفعل على استنشاق غاز أعصاب.

وقالت المنظمة في بيان، “يبدو أن بعض الحالات ظهرت عليها مؤشرات إضافية تماثل التعرض لمواد كيماوية فسفورية عضوية وهي فئة من المواد الكيماوية التي تشمل غاز الأعصاب.”

وأشارت المنظمة إلى أن عدد القتلى الهجوم بلغ 70 قتيلاً على الأقل.

وأضاف البيان “تزيد احتمالات التعرض لهجوم كيماوي بسبب عدم ظهور إصابات خارجية على ما يبدو في الحالات التي ظهر عليها سريعا أعراض مماثلة بينها ضيق حاد في التنفس شكل السبب الرئيسي للوفاة.”

رويترز