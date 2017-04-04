28 مليون دينار الصادرات التجارية للزرقاء خلال آذار الماضي

الاصلاح نيوز-

بلغت قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال شهر آذار الماضي نحو 28 مليون دينار، وفق نائب رئيس غرفة تجارة الزرقاء عماد أبو البندورة .

وبين أبو البندورة ، ان هذه الأرقام وفقا لإحصائية شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة الزرقاء ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة في الزرقاء والتي بلغ مجموعها 595 شهادة منشأ .

وأشار إلى أن أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر آذار الماضي كانت من السيارات ولوازمها وقطعها، والمحركات، والأدوات الزراعية، والأدوات الصحية، وحجر البناء، ومستحضرات التجميل والملابس ومستلزمات التدخين.

ويلاحظ انخفاض حجم صادرات الزرقاء التجارية لشهر آذار للعام الحالي مقارنة بإحصائية ذات الشهر من العام الماضي، اذ تجاوز حجمها حينئذ 38 مليون دينار.

بترا