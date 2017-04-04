“ساحة 4” تعاين 60 الف شاحنة خلال عام

الاصلاح نيوز-

تكللت جهود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وشركة تطوير العقبة بنجاح تام وبجاهزية عالية للمركز الجمركي للمعاينة “ساحة 4” بعد مضي عام كامل على مباشرته عمله كقصة نجاح اردنية جديدة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتمكن هذا المركز من معاينة اكثر من 60 الف شاحنة بأعلى معايير المعاينة العالمية الامر الذي انعكس ايجابا على مجمل قطاعات الاقتصاد الاردني، وفقا للناطق الاعلامي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور عبدالمهدي القطامين.

واضاف القطامين لقد مضى عام كامل على تشغيل المركز كإحدى قصص النجاح الاردنية بامتياز رغم الصعوبات التي مرت ما قبل التشغيل وهو اليوم مركز جمركي متكامل يعمل كما لو كان ميناء بريا متوسط الحجم يحتوي على العديد من الخدمات الجمركية الرئيسية واللوجستية وجميع الجهات ذات العلاقة بالتخليص الجمركي وثلاثة مباني رئيسة لشركات التخليص لا يوجد لها مثيل في باقي المراكز الجمركية.

واوضح القطامين ان (44 رمبة) معاينة تعمل الان في هذا المركز وستصبح (٧٠ رمبة) خلال اقل من شهرين ما مكن المركز من معاينة اكثر من ٦٠ الف شاحنة في المركز، منوها ان المركز هو بمثابة انموذج عملي لمفهوم النافذة الواحدة ومبدأ المعاينة المتزامنة.

واشاد القطامين بحجم الاثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة وتحسين مؤشرات سلسلة النقل والتزويد وأهمها تخفيض فترة مكوث الحاويات في الميناء وتخفيف الكلف المترتبة على البضائع بمختلف انواعها.

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