الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الآسيوي تختتم .. اليوم

الاصلاح نيوز-

تختتم اليوم منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2017، حيث يظهر ممثلا الاردن الوحدات والاهلي في ابرز اللقاءات.

ولحساب المجموعة الأولى يستضيف الاهلي نظيره السويق العُماني عند الخامسة مساء على ستاد عمان الدولي، في حين يلتقي الجيش السوري المتصدر مع الزوراء العراقي على ستاد الخور في الدوحة.

ويتصدر الجيش ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، مقابل خمس نقاط للزوراء ونقطتين لكل من الأهلي والسويق.

وضمن المجموعة الثالثة، يتطلع الوحدات عند السادسة من مساء اليوم بتوقيت الاردن التأهل الى «المربع الذهبي» عندما يحل ضيفا على صحم العماني على ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة المحرق البحريني مع ضيفه النجمة اللبناني على ستاد البحرين الوطني في المنامة.

ويتصدر الوحدات ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، مقابل اربع نقاط للمحرق وثلاثة لكل من النجمة وصحم.

وكانت مباريات المجموعة الثانية اقيمت امس حيث التقى الصفاء اللبناني مع الحد البحريني، والقوة الجوية العراقي مع الوحدة السوري.