«نسوي الكرة» يحقق فوزاً عريضاً على البحرين في التصفيات الآسيوية

الاصلاح نيوز-

حقق المنتخب النسوي لكرة القدم فوزا كبيرا على نظيره البحريني 6-0 في مباراة جرت أمس على ستاد الجمهورية المركزي في دوشانبي بـ طاجيكستان، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس آسيا للسيدات والمؤهلة للنهائيات التي ستقام في الأردن نيسان 2018.

وسجل اهداف المنتخب شهناز جبرين (9) وميساء جبارة (22 و30 و43) وستيفاني النبر (86) ولونا المصري (90).

مثل المنتخب : شرين الشلبي، هيا خليل، لانا المصري، انفال الصوفي، ياسمين خير (هبة فخر الدين)، ستيفاني النبر، ميساء جبارة، شهيناز جبرين (مي سويلم)، آية المجالي، شروق الشاذلي (انشراح حياصات)، تسنيم ابو الرب.

مثل البحرين: نواف آل خليفة، العنود خلف، ريم الهاشمي، علياء جمعة، منار يعقوب، شيخة الخليفة (روان نبيل)، مروة زايد، ياسمين فايز، ريم الديسي، ايمان راشد (نور الدوسري).

صغط..واهداف

ضغط المنتخب منذ البداية، وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر تسديدة ستيفاني النبر لكن الحارسة البحرينية نوف آل خليفة تصدت لها.

ونجح المنتخب في افتتاح التسجيل عبر تسديدة جبرين المتقنة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يهدر المنتخب فرصتين عن طريق ميساء جبارة التي سددت كرة ارتدت من العارضة ثم ذهبت محاولتها الثانية خارج المرمى، ولكن جبارة عوضت ذلك بتسجيل الهدف الثاني إثر ركلة ركنية ، قبل أن تعود وتسجل الهدف الثالث.

وحسمت جبارة النتيجة بشكل كبير لصالح المنتخب عبر تسجيل الهدف الرابع من خلال تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

تواصل في الشوط الثاني تفوق المنتخب، الا ان انه لم يترجم ذلك لاهداف الا عند الدقيقة 86 بتسجيل الهدف الخامس عن طريق قائدة الفريق ستيفاني النبر، قبل أن تضيف لونا المصري الهدف السادس في الدقيقة الأخيرة.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم غد الاربعاء، حيث يلتقي المنتخب مع الإمارات، والبحرين مع طاجيكستان، والفلبين مع العراق.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الأربع للنهائيات، من أجل الانضمام إلى منتخبات اليابان وأستراليا والصين التي تأهلت مباشرة بعد حصولها على المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية من البطولة عام 2014 في فيتنام.

ويشارك المنتخب في التصفيات رغم مشاركته بالنهائيات بصفته مستضيف البطولة، وبالتالي فإنه في حالة حصوله على صدارة مجموعته في التصفيات، فإن صاحب المركز الثاني بالمجموعة سوف يتأهل للنهائيات.