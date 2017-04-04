مونديال روسيا يغير خطط نجم ريال مدريد

الاصلاح نيوز-

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن ناديي باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي، يرغبان في الحصول على خدمات بيبي، مدافع ريال مدريد، بعد نهاية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر.

وبنتهي عقد بيبي، مع ريال مدريد، بنهاية الموسم الجاري، حيث لم يتوصل الطرفان، لاتفاق حول تجديد العقد طوال الفترة الماضية.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الثلاثاء: “بيبي غيَّر رأيه في الاحتراف بالصين. هو يرغب في البقاء بأوروبا، ولديه خياران، وهما مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان”.

وأضافت الصحيفة: “الشائعات ربطت بيبي بالصين، لكن فرناندو سانتوس (مدرب البرتغال)، كان واضحًا بشأن استدعاء بيبي (34 عامًا) للمنتخب في مونديال 2018”.

وتابعت: “بيبي عليه إيجاد فريق تنافسي، بأوروبا لضمان تواجده في تشكيلة البرتغال، وكلا العرضين من السيتي، والبي إس جي، يحققان رغبة اللاعب”.

وأتمت: “جوارديولا، وأوناي إيمري، استفسرا عن وضع اللاعب من خورخي مينديز (وكيل أعماله)، فهو مدافع مميز بمواصفات عالمية، وسيكون بدون تكلفة”.