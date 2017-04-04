تشافي يحذر برشلونة من خطأ تاريخي

الاصلاح نيوز ـ

أكد قائد برشلونة السابق ولاعب السد القطري حاليا، تشافي هرنانديز، أن النادي الكتالوني سيرتكب “خطأ تاريخيا” إذا لم يجدد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وخلال تصريحات تليفزيونية لإحدى برامج قناة “تي في 3″ الإسبانية، قال لاعب وسط السد القطري حاليا إن صاحب القميص رقم ’10′ في الفريق الكتالوني هو “اللاعب الأعظم في التاريخ”.

وأبدى بطل العالم مع منتخب بلاده في 2010 بجنوب إفريقيا قناعته بأن ميسي سيجدد تعاقده مع البرسا. قائلا “أراه سعيدا وأكثر نضجا وهادئا أكثر من أي وقت سابق. لا أعتقد أنه سينتقل لاي فريق آخر، البرسا يحتاج لميسي، ولكن ميسي يحتاج أيضا للبرسا”.

يذكر أن عقد “البرغوث” مع برشلونة سينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2018.

وحول مستقبله، قال القائد السابق للبلوجرانا إنه على الرغم من “صعوبة الأمر”، إلا أنه “يجب أن يكون مستعدا” وإنه “لديه طموح العمل داخل برشلونة في المستقبل”.

وأقر تشافي بأنه يتمنى أن ينتقل نموذج ما يحدث داخل نادي بايرن ميونيخ الألماني، الذي يتولى فيه اللاعبون أصحاب التاريخ الكبير مراكز مرموقة داخل النادي البافاري، إلى برشلونة.

وأوضح في هذا الصدد “أتمنى أن ينتقل نموذج بايرن ميونيخ لبرشلونة، وأن أصحاب القرار داخل النادي يكونوا من داخل منظومة كرة القدم”.