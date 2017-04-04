حبس عمرو سعد داخل دورة مياه

الاصلاح نيوزـ

تم تكريم الفنان المصري عمرو سعد، يوم السبت الماضي في مهرجان تطوان الدولي لسينما البحر الأبيض المتوسط، ونال جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “مولانا”.

عمرو سعد، تعرض لموقف محرج فور وصوله للفندق الذي يمكث فيه قبل حفل الختام، وذلك بعد تعطل باب دورة المياه وهو داخلها ولم يفتح وظل عمرو سعد يدفع الباب حتى أصيبت يده اليمنى، وتدخلت إدارة المهرجان لإحضار طبيب لمعاينة عمرو سعد، ولكنه رفض وكان غاضبًا وقرر مغادرة المهرجان لولا تدخل أحد أصدقائه، وذلك وفقًا لموقع “الجريدة 24 المغربية”.

يذكر أن عمرو سعد، يشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “أيام حسن الغريب”، والذي يواصل تصوير باقي مشاهده في الوقت الحالي.