نيابة أمن الدولة تختتم بيناتها في قضية الركبان

الاصلاح نيوز-

واصلت محكمة أمن الدولة النظر بقضية تفجيرات الركبان الإرهابية، حيث استمعت إلى ستة من شهود النيابة كان من ضمنهم الطبيب الشرعي الذي كشف على جثث الشهداء السبعة، والذي بين أن أسباب وفاتهم هو الإصابة بالانفجار.

ومن الشهود أيضا خبير متفجرات، والذي أكد أن الانفجار حصل بواسطة سيارة مفخخة كانت تحتوي على متفجرات عسكرية، وأخرى مصنعة.

واستمعت المحكمة إلى شهادة ثلاثة من العسكريين الذين تواجدوا لحظة حصول الانفجار واطلعوا المحكمة على تفاصيل الانفجار وحيثياته.

وبعد أن انتهت النيابة من تقديم بيناتها وبلوغ مجموع الشهود الذين قدمتهم 11 شاهدا، ختمت النيابة بيناتها.

وطلب المتهمون ووكيل الدفاع الإمهال للجلسة المقبلة لتقديم إفاداتهم الدفاعية، حيث قررت المحكمة إجابة طلب وكيل الدفاع وتأجيل النظر بالقضية لهذه الغاية إلى موعد آخر خلال الأسبوع المقبل.-(بترا)