مفتي القدس يحذر من دعوات لاقتحام الأقصى وتدنيسه

الاصلاح نيوز-

حذّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، من دعوات ما تسمى بمنظمات الهيكل اليهودية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، والمشاركة في فعاليات ما يسمى (تمرير الذبيحة بعيد الفصح)، والتي تنوي القيام بها في منطقة القصور الأموية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع الأعياد اليهودية التي تبدأ يوم الخميس المقبل.

وقال حسين في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن هذه المنظمات بالتواطؤ مع سلطات الاحتلال أمعنت في تجاوز القوانين والأعراف الدولية والتي كان آخرها قرار اليونسكو بخصوص المسجد الأقصى المبارك، موضحا أن استمرار الاعتداء على المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، يحوّل المنطقة إلى قنبلة موقوتة، وينذر بحرب دينية وشيكة، ومن ثم إلى نتائج لا يمكن التكهن بمداها وعواقبها، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية التامة عن ذلك.

وأضاف، أن هذه الممارسات من قبل المستوطنين تتنافى مع التعاليم السمحة التي تدعو إليها الديانات السماوية، مديناً مظاهر الحقد والكراهية والعنصرية التي يكنها المستوطنون لأهل فلسطين من خلال الاعتداء على أماكن عبادتهم ومقدساتهم وأرضهم وأرواحهم بحماية السلطات الإسرائيلية.

من جانب آخر أدان مفتي القدس قرار سلطات الاحتلال بناء مستوطنة جديدة، وتوسيع المستوطنات القائمة على الأراضي الفلسطينية، في تحدٍ سافر للقوانين والقرارات الدولية التي كان آخرها قرار مجلس الأمن 2334 بالخصوص، داعيا إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك؛ لإعماره والصلاة فيه؛ إفشالاً لدعوات المنظمات اليهودية المتطرفة لاقتحامه وانتهاك حرمته.-(بترا)