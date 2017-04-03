“عودة زمن الشقاوة”.. حسين ومصطفى فهمى يعودان بقوة للدراما التليفزيونية

الاصلاح نيوز-

عاد للساحة الدرامية التليفزيونية وبقوة الفنانان الكبيران الشقيقان حسين ومصطفى فهمى، فكل منهما يتواجد بدور رئيسي بأحد المسلسلات المقرر عرضها سواء فى السباق الرمضانى المقبل أم خارجه، خاصة بعد فترة طويلة شهدت تواجد ضعيف للاثنين.

الفنان الكبير حسين فهمى يواصل حاليًا تصوير أحداث دوره بمسلسل “السر”، والذى يتواجد كبطل له، بمشاركة الفنانان نضال الشافعى ومايا نصرى، وينتمى العمل لمسلسلات الـ60 حلقة المقرر المنافسة بها بعد السباق الرمضانى المقبل مباشرة، ويشارك فى بطولته كل من الراقصة دينا والفنان القدير أحمد حلاوة، وعدد آخر كبير من الفنانين الشباب، من تأليف حسام موسى، وإنتاج محمد فوزى، وإخراج محمد حمدى.

أما الفنان الكبير مصطفى فهمى، فيتواجد للعام الثانى على التوالى فى سباق رمضان المقبل، وذلك بعد مشاركته الموسم الماضى بمسلسل “مأمون وشركاه”، للنجم الكبير عادل إمام، حيث يواصل حاليًا تصوير أحداث دوره بمسلسل “حلاوة الدنيا”، والمقرر عرضه بموسم رمضان المقبل، من بطولة هند صبرى وظافر العابدين وأنوشكا وهانى عادل وأحمد حاتم وعايدة رياض ونهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ من فورمات إسبانى ويكتب له السيناريو والحوار ورشة تحت إشراف تامر حبيب ويخرجه حسين المنباوى.

وقدم “فهمى” أيضًا على مدار الموسم الشتوى قبل الماضى مسلسل الـ45 حلقة “مملكة يوسف المغربى”، والذى أعاده بشكل قوى، حيث حقق العمل نجاحًا كبيرًا على شبكة تليفزيون النهار خلال فترة عرضه، وشاركه البطولة منذر رياحنة وأنوشكا وعلا غانم وآخرون، من تأليف حمدى يوسف، وإنتاج مدينة الإنتاج الإعلامى، وإخراج عادل الأعصر.

وكان آخر ظهور جمع “الأخوين فهمى”، من خلال الحملة الدعائية الكبرى لإحدى شركات المحمول، والتى عرضت بموسم رمضان قبل الماضى، حيث تغنى الاثنان بأغنية ظل يرددها الكثيرون، حيث قال مصطفى فهمى: “راح فين زمن الشقاوة ده يا حسين دايمًا على بالى، ليرد عليه شقيقه حسين فهمى: “يادرش عاش من سمع صوتك، دا انا قولت نسيتنا ياغالى”.