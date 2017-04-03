بشرى: شاركت فى إنتاج “مش رايحين فى داهية” تشجيعًا للصناعة

الاصلاح نيوز-

قالت النجمة بشرى إنها تركز حاليًا فى التمثيل أكثر من الإنتاج ولكنها عندما وجدت أن فيلم “مش رايحين فى داهية” يستحق الدعم قامت بدعمه والمشاركة فيه إنتاجيا لتشجيع صناعة السينما ولدعم هذا النوع من الأفلام التى ينتمى لها الفيلم.

فيلم “مش رايحين فى داهية” من المقرر طرحه فى دور العرض يوم 12 أبريل المقبل، وهو العمل الذى تقوم ببطولة بشرى، ومى سليم، وعمر السعيد، وريم مصطفى، وأحمد صلاح حسنى، ونبيل عيسى، وسامية الطرابلسى، وسليمان عيد وهو من تأليف أحمد مجدى، وعمرو بدر، وندى أكرم، وإخراج أحمد صالح، وتدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى.

من جانب آخر من المقرر أن يقام مؤتمر صحفى رسمى للإعلان عن تفاصيل مهرجان الجونة السينمائى والذى تشارك فيه بشرى كواحدة من المؤسسين للمهرجان، حيث أكدت بشرى أن المهرجان سيكون مختلفًا وله طابع مميز “مش هيبقى شبه حد”.

“اليوم السابع”