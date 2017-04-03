تخصيص موازنة للصحة المدرسية وتكثيف برامجها

الاصلاح نيوز-

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة عن أن وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، طلب تخصيص موازنة للصحة المدرسية من موازنة مديريات الرعاية الصحية في الوزارة، وتكثيف البرامج وتعزيز آليات عملها.

وأكد المصدر أمس، وجود سلسلة من الإجراءات والخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين مستويات العمل في الصحة المدرسية.

وأشار إلى أن الوزير الشياب طلب خطة استراتيجية للصحة المدرسية للعام الحالي والأعوام المقبلة، وتعميق التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لإشراكها في برامج الصحة المدرسية وتحسين مستوياتها وبرامج عملها.

ومن التحديات التي تواجه الصحة المدرسية في وزارة الصحة، وفقا لمدير الصحة المدرسية خالد الخرابشة، “عدم الوضوح في السياسات الوطنية نحو خدمات الصحة المدرسية، إضافة الى التداخل في المسؤوليات والصلاحيات بين الوزارات ذات العلاقة، وتعدد الجهات المشرفة عليها”.

وتعاني الصحة المدرسية من “عدم تخصيص برامج للنهوض بها، ونقص المعدات والكوادر الصحية المدربة في مديريات الصحة، إضافة إلى عدم توفر نظام إدارة معلوماتية لمعالجة تحليل وتقييم بيانات الصحة المدرسية، وعدم توفر قاعدة بيانات عن معدلات حدوث انتشار عوامل الخطورة والأمراض بين الطلبة والفئات المستهدفة الأخرى”، وفق المصدر.

كما تحتاج برامج الصحة المدرسية الى “ربط إلكتروني وتحليلي لبياناتها، ليصار العمل وفقها”.

واعتبر الخرابشة أن “عدم وجود مخصصات مالية للنهوض بخدمات الصحة المدرسية، ونقص الدعم المالي الحكومي والدولي لتنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الأهداف، كان سببا كبيرا في عدم تطوير العمل في هذا الجانب، مشيرا إلى النقص في الكوادر الصحية”.

“الغد”