الاثنين .. أجواء باردة نسبياً

الاصلاح نيوز-

يكون الطقس ضبابيّاً فجراً فوق المرتفعات الجبلية، يتحوّل تدريجياً إلى غائم جزئيًا ومُستقرّ فوق أغلب المناطق.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون الأجواء باردة نسبيًا فوق المرتفعات.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة

– الرياح : شمالية غربية معتدلة السرعة.

– حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف الى متوسط ارتفاع الموج (40 سم).

– درجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.

ليلًا:

تسود أجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق.

وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات، تتحول فجرًا إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:

شرق عمان: من 17الى 9

غرب عمان: من 15 الى 9

إربد: من 16 الى 7

جرش: من 17 الى 12

السلط: من 15 الى 7

عجلون: من 13 الى 7

الزرقاء: من 19 الى 8

المفرق: من 18 الى6

مأدبا: من 17 الى 7

الكرك: من 16 الى 6

الطفيلة: من 17 الى 8

معان: من 18 الى 7

العقبة: من 27 الى 16

البحر الميت: من 25 الى 20

والله اعلم