وفاة و 4 اصابات بحادثي تصادم في مأدبا واربد

الاصلاح نيوز-

توفي شخص واصيب اخر إثر حادث تصادم وقع بين تريلا وديانا بمنطقة نزول ضبعة.

وقالت مديرية الدفاع المدني انه نتج عن الحادث وفاة شخص اثر تعرضه لإصابات بالغة في الجسم، وإصابة آخر بجروح ورضوض مختلفة في جميع أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله وإخلاء المتوفى إلى مستشفى النديم .

وفي اربد تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني اربد مع حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة كفرالماء، نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأميرة راية الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة .