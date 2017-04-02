جمعية أطباء المفاصل والروماتيزم تعقد مؤتمرها الدولي الرابع

الاصلاح نيوز-

تعقد جمعية أطباء المفاصل والروماتيزم في نقابة الأطباء مؤتمرها الدولي الرابع بالتعاون مع الجمعية البريطانية لأمراض المفاصل والروماتيزم تحت رعاية وزير الصحة د.محمود الشباب خلال الفترة من 4-6 نيسان الحالي في فندق الميريديان.

وقال رئيس المؤتمر والحمعية الدكتور خضر مصطفى ان المؤتمر يهدف الى اطلاع الاطباء على كل ماهو جديد في مجال تشخيص وعلاج امراض الروماتيزم ، من خلال 19 محاضرة مقدمة من 11 محاضرا من أمريكا وبريطانيا وتركيا بالإضافة إلى الاردن، و 4 ورش عمل.

واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور نائب رئيس الجمعية د.جمال استيتية وعضو الجمعية الدكتور موسى الحديدي ان المؤتمر معتمد من المجلس الطبي بواقع (12) ساعة لغايات التعليم الطبي المستمر.

واشار ان نسب الاصابة بامراض الروماتيزم في المملكة مشابهة للنسب العالمية، لافتا الى اهمية تشخيص امراض الروماتيزم التي يصل عددها الى مئة نوع في وقت مبكر، مشيرا الى ان المشكلة تكمن في تأخر التشخيص والذي قد يهدد حياة المريض.

وتوقع الدكتور خضر ان يصل عدد المشاركين في المؤتمر من داخل المملكة وخارجها إلى نحو 300-350 مشاركا يمثلون (وزارة الصحة، الجامعات الأردنية، الخدمات الطبية الملكية، المستشفيات التعليمية والقطاع الخاص).

واشار ان المؤتمر سيناقش مواضيع تتعلق بالذئبة الحمامية وامراض الأنسجة الضامة ولتهاب المفاصل الرثواني والتهابات العمود الفقري الروماتيزمية والتهابات الأوعية الدموية ومرض “بهجت”وحمى البحر المتوسط والامراض الشبيهة وتأثير الروماتيزم على اعضاء الجسم وامراض العظام وهشاشة العظام.

واضاف ان الأختصاصات المستفيدة من المشاركة بالمؤتمر هي امراض المفاصل والروماتيزم والأمراض الباطنية وأمراض الكلى والامراض الصدرية وجراحة العظام والطب الطبيعي والتأهيل وطب الأطفال وطب الاسرة والطب العام.

ومن جانبه قال د.استيتية ان نسبة الوفاة بين مرضى الروماتيزم تصل الى 10% وخاصة اذا ما كانت هناك اصابة في بعض اعضاء الجسم الداخلية الهامة.

واشار الى وجود نقص في عدد اطباء الروماتيزم في المملكة، وان المسجلين في الجمعية لايتجاوز ال 26 طبيبا، وانه في كل عامين يختص طبيب بامراض الروماتيزم في المملكة.

ولفت الى وجود ادوية حديثة لعلاج امراض الروماتيزم منها الادوية البيولوجية، والى ان المشكلة تكمن في ارتفاع اسعارها.

ويقام إلى جانب المؤتمر معرضا طبيا تشارك فيه 15 شركة ادوية وأجهزة طبية.