رودريجيز يُشعل معركة رباعية في إنجلترا

الاصلاح نيوز-

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن الأندية الكبرى في البريمييرليج تتصارع من أجل التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وشارك رودريجيز، في 24 مباراة فقط مع ريال مدريد هذا الموسم، في مختلف المسابقات، حيث سجل 5 أهداف، وصنع 12 آخرين.

وقالت صحيفة “ميرور” الإنجليزية: “خاميس رودريجيز، سوف يشعل معركة رباعية في إنجلترا عندما يغادر ريال مدريد هذا الصيف”.

وأضافت الصحيفة: “مانشستر سيتي، وتشيلسي، وليفربول وأرسنال، سوف يحاولون جميعًا التعاقد معه مقابل 50 مليون جنيه استرليني”.

وتابعت: “اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، أصبح شخصية ثانوية في سانتياجو برنابيو، في عهد زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي”.

وأكملت: “خاميس أصبح خلف كل من كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكريم بنزيمة وإيسكو، وهو الآن يريد أن يلعب بانتظام”.

وكان تشيلسي قد حاول التعاقد مع خاميس خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن اللاعب فضّل الاستمرار في ريال مدريد أملاً في الحصول على دور أكبر، إلا أن ذلك لم يتحقق.

وأتمت الصحيفة: “ريال مدريد سيحاول استعادة المبلغ الذي دفعه في الدولي الكولومبي والبالغ 63 مليون جنيه استرليني، عندما استقدمه من موناكو قبل 3 سنوات”.