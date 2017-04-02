ارتفاع عدد مسافري “علياء الدولي” خلال شباط الماضي

الاصلاح نيوز-

استقبل مطار الملكة علياء الدولي خلال شهر شباط الماضي نحو 524 ألف مسافر، ليسجل ارتفاعاً نسبته 5ر4 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بنحو 502 ألف مسافر في شهر شباط من عام 2016.

وبحسب البيان الصادر عن “مجموعة المطار الدولي”، اليوم السبت، تراجعت حركة الطائرات في شهر شباط الماضي بنسبة 8ر6 بالمائة على أساس سنوي، حيث وصلت حركة الطائرات خلال شباط الماضي إلى 5204 حركة مقارنة مع 5584 حركة للفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجلت حركة الشحن خلال شهر شباط 2017، انخفاضاً بنسبة 6ر10 بالمائة، حيثُ وصلت حركة الشحن الجوي إلى 7137 طناً، مقارنة مع 7979 طناً في الفترة ذاتها من عام 2016 .

ووفقاً لبيان المجموعة – الشركة الأردنية المسؤولة عن إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل المطار- استقبل المطار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر شباط نحو مليون ومئة ألف مسافر.

فيما شهدت حركة الطائرات وحركة الشحن الجوي انخفاضاً في الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 0ر4 بالمائة و8ر8 بالمائة على التوالي، مقارنة بالنتائج المحققة خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2016.

(بترا)