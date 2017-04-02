رجال الاعمال تشارك بمؤتمر لتحالف طريق الحرير

الاصلاح نيوز-

شارك وفد من جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالمؤتمر الأول للتحالف الصناعي والتجاري لطريق وحزام الحرير بالعاصمة المصرية اليوم السبت بعد ان انضمت اخيرا للتحالف الذي يعتبر أكبر تجمع اقتصادي يضم منظمات أعمال دول طريق وحزام الحرير.

وتعتبر جمعية رجال الأعمال الأردنيين هي الممثل الوحيد للجمعيات الأردنية بالتحالف، وسبق لها أن أصدرت العديد من الدراسات بالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال العرب حول طريق التحرير تناولت الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية للأردن والوطن العربي بعد انضمامها لقائمة الدول المار بها حيث يضم 50 دولة حتى الآن.

وحسب بيان صحافي للجمعية اليوم السبت اصدرته من عمان، القى رئيس الجمعية حمدي الطباع كلمة في بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر اكد فيها ضرورة تعظيم الاستفادة من طريق الحرير بين الصين والدول العربية لمضاعفة التجارة بين الصين والدول العربية من 240 مليار دولار إلى 600 مليار.

وشدد الطباع على ضرورة رفع الاستثمارات في الدول العربية من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 60 مليار دولار، وتحقيق الازدهار والتعاون الاقتصادي الإقليمي للدول الواقعة على طول الخط.

بدوره، شارك نائب رئيس الجمعية ثابت الطاهر في ورشة العمل حول الطاقة وآلية تمكين التعاون بين الصين ودول طريق الحرير بمجالات الطاقة والطاقة المتجددة، وبخاصة ان الصين تصدرت قائمة الدول بمجال مشاريع الطاقة المتجددة.

يذكر ان إنشاء طريق الحرير يعود لعام 3000 قبل الميلاد وكان عبارة عن مجموعة من الطرق المترابطة تسلكها السفن والقوافل، بهدف التجارة وكان يربط بين الصين والجزء الجنوبي والغربي لآسيا الوسطى والهند.

وسمى طريق الحرير بهذا الاسم كون الصين كانت أول دولة في العالم تزرع التوت وتربي ديدان القز وتنتج المنسوجات الحريرية، وتنقلها لشعوب العالم عبره.(بترا)