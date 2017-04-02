بنك الاسكان يطلق أكبر جائزة بقيمة مليون وربع

الاصلاح نيوز-

أعلن بنك الإسكان عن قيمة أكبر جائزة توفير في السوق المصرفية الأردنية والبالغة قيمتها 25ر1 مليون دينار لرابح واحد فقط لنهاية العام الحالي 2017.

وقال البنك في بيان اصدره اليوم السبت إن إطلاق هذه الجائزة الكبرى يأتي تقديرا منه لولاء عملائه وثقتهم الدائمة بخدماته ومنتجاته المبتكرة والتي تخدم الشرائح كافة.

كما أطلق بنك الاسكان شعار (حلمك الكبير صار بالإيد) على حملته لجائزة نهاية العام 2017، ويعكس هذا الشعار حرص البنك على تحقيق طموحات أصحاب حسابات التوفير لديه، وليؤكد لعملائه أن فرصتهم في تغيير مجرى حياتهم أصبحت حقيقة وفي متناول اليد.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الاسكان إيهاب السعدي ان البنك يولي اهتماما كبيرا بتوفير أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه، وهذه الجائزة تؤكد تقديرنا لثقة العملاء الدائمة، إذ نوفر خلال العام الحالي أكبر برنامج لجوائز حسابات التوفير في السوق المصرفية الأردنية، ولأكبر عدد ممكن من العملاء وذلك لتعزيز ثقافة الادخار لديهم والابقاء على التواصل الدائم بينهم وبين البنك.

وبالإضافة إلى جائزة نهاية العام الكبرى والبالغة قيمتها مليون وربع المليون دينار التي أطلقها بنك الاسكان، فإن جوائز حسابات التوفير الأخرى التي يقدمها البنك لعملائه للعام الحالي 2017 تعد الأكثر عددا وتنوعا وشمولا، حيث يقدم البنك أيضا جائزة كبرى في عيد الاضحى بقيمة نصف مليون دينار لرابح واحد، وجائزة 100 ألف دينار لرابح واحد شهرياً.

وفيما يقدم البنك جائزة اسبوعية تتمثل في سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2017 لرابح واحد، وجوائز لـ 9 رابحين يوميا قيمة كل منها 999 دينار، كما ويقدم البنك جائزة كيلو ذهب يومياً في شهر رمضان المبارك.