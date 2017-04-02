وفاة ثمانيني بحريق منزل في الزرقاء

الاصلاح نيوز-

توفي ثمانيني وأصيب اثنان آخران إثر اندلاع حريق داخل منزل في مدينة الزرقاء.

وصرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بان كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية

دفاع مدني الزرقاء تعاملت مساء أمس مع حريق شب داخل احد المنازل بمنطقة

إسكان الأمير هاشم نتج عنه وفاة شخص يبلغ من العمر (85) عاماً اثر تعرضه

لحروق من الدرجة الثالثة (تفحم) وإصابة اثنين آخرين بضيق في التنفس.

وأضافت المصادر ذاتها بان فرق الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع

الحادث حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة علية ومنع انتشاره

بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وإخلاء

الوفاة إلى مستشفى الأمير هاشم، وسبب الحريق رهن التحقيق.