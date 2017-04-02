الضريبة تدعو المكلفين لتقديم اقرارات الدخل الكترونيا

الاصلاح نيوز-

دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مكلفي ضريبة الدخل إلى المبادرة الى الحصول على اسم مستخدم ورقم سري لتمكينهم من تعبئة اقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2016 الكترونيا في أقرب وقت ممكن قبل انتهاء الفترة القانونية في الثلاثين من نيسان الحالي .

ويذكر ان الدائرة قامت بتوفير نماذج اقرارات ضريبة الدخل لعام 2016 على موقعها الالكتروني www.istd.gov.jo لتمكين المكلفين من الحصول على هذه النماذج وتعبئتها وتسليمها للدائرة.

كما وطلبت من المكلفين تسليم المعلومات المتعلقة بأنشطتهم الاقتصادية خلال عام 2016 على نسخه الكترونيه CD حسب النموذج المتوفر على الموقع الالكتروني للدائرة.

ودعت الدائرة المكلفين الذين لم يحصلوا على اسم مستخدم ورقم سري إلى ضرورة المبادرة إلى مراجعة اقرب مديرية من مديريات الدائرة لاستلام اسم مستخدم ورقم سري لتمكينهم من تقديم الاقرارات الالكترونية والحصول على عدد من الخدمات التي توفرها الدائرة للمكلفين.

كما وطلبت الدائرة المكلفين إلى استخدام نظام الدفع الالكتروني إي فواتيركم لدفع الأرصدة الضريبية المطلوبة منهم.