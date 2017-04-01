الخارجية الأميركية: ترامب يتطلع للقاء الملك في البيت الأبيض

الاصلاح نيوز-

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الرئيس دونالد ترامب يتطلع للترحيب بجلالة الملك عبدالله الثاني في البيت الأبيض بالخامس من نيسان أبريل الحالي.

وقالت الوزارة في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” اليوم، “إن الزعيمين سيتبادلان وجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط مثل التعاون في هزيمة داعش والصراع في سورية ودعم السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأضافت “أن الزعيمين سيناقشان طرق دعم التعاون بين الولايات المتحدة والأردن لتحقيق السلام والرخاء في منطقة الشرق الأوسط”.

ويبدأ جلالة الملك، يوم الثلاثاء المقبل، زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية، يلتقي خلالها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، ستركز مباحثات جلالته مع الرئيس الأميركي، التي ستجري في الخامس من نيسان (ابريل) الحالي (الأربعاء المقبل)، على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما يلتقي جلالته، خلال الزيارة، مع عدد من أركان الإدارة الأميركية.

وكان جلالة الملك التقى الرئيس الأميركي بواشنطن في الثاني من شباط (فبراير) الماضي، حيث تم التأكيد خلال اللقاء آنذاك على أهمية توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وأميركا، وضرورة العمل بشكل مشترك لمحاربة الإرهاب.