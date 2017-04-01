إعادة غلق طريق إربد عمان

الاصلاح نيوز-

أعلن مصدر أمني عن إغلاق طريق إربد عمان أمام حركة السير لفترة محدودة لإزالة عوائق عن الطريق.

وقال المصدر إن الإغلاق المؤقت يأتي حفاظا على سلامة المواطنين سالكي الطريق، متمنيا على السائقين “التعاون مع الدوريات الخارجية ورجال السير الموجودين في الموقع والإلنزام بالتحويلات المرورية”.

ويأتي إعلان الأمن العام بعد أقل من ساعتين على فتح الطريق أمام حركة السير بعد أن تم اغلاقها خلال اليومين الماضيين لغايات استكمال اجراءات ازالة الكتل الصخرية القريبة من جسم الطريق.

وقال مدير اشغال جرش المهندس أكرم الخصاونة أن الوزارة فتحت الطريق بد أن أنهت بعض اعمال إزالة الكتل الصخرية والترابية المنزلقة في موقع الانزلاق على الطريق بمنطقة سيل جرش والتي كانت بحال تدحرجها من اعلى القطع على الطريق الرئيس ما يؤثر على سلامة مستخدمي الطريق.

“الغد”