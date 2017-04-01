وفاة و6 اصابات بحادث تصادم في العقبة (صور)

الاصلاح نيوز-

توفي شخص واصيب 6 اخرين اثر حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة مثلث قريقرة باتجاه عمان.

وصرحت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني بان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت مساء اليوم مع حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة مثلث قريقرة باتجاه عمان , نتج عنه نتج عنه وفاة شخص نتيجة تعرضه لإصابات بالغة في مختلف أنحاء الجسم، وإصابة (6) أشخاص بجروح ورضوض مختلفة بالجسم.

وأضافت إدارة الإعلام بان فرق الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث وعملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء المتوفى إلى مستشفى الصافي الحكومي, وحالة المصابين العامة مابين البالغة والمتوسطة.