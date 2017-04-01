استشهاد فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن – فيديو

الاصلاح نيوز-

استشهد شاب فلسطيني، الثلاثاء لم تعرف هويته حتى الآن، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار باتجاهه بالقرب من باب المجلس بشارع الواد بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة بعد تنفيذه عملية طعن.

وقالت مصادر طبية إن الشاب أصيب بجراح خطيرة، ومن ثم استشهد متأثراً بجراحه، فيما تحدثت مصادر عبرية عن إصابة إثنين من المستوطنين بإصابات في المناطق العليا من الجسم بإصابات طفيفة، بعد قيام الفتى بطعنهما.

وزعمت شرطة الاحتلال، أن الشاب نفذ عملية طعن وإصابة إسرائيليين وجندي وصفت جراحهم ما بين الطفيفة والمتوسطة. وأغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل البلدة القديمة من القدس وقامت بالاعتداء على الماريين في المنطقة وإبعادهم بالقوة، وأغلقت كافة أبواب المسجد الأقصى.