الأردن يدين اعتداء إسرائيل على 977 دونما في الضفة الغربية

الاصلاح نيوز-

ادانت الحكومة الأردنية بشدة اليوم السبت مصادقة مجلس الوزراء الاسرائيلي على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، والاستيلاء على ما يقارب 977 دونماً من الأراضي الفلسطينية وضمها إلى أراضي حكومة الاحتلال الاسرائيلي.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، ان ‘هذا القرار يشكل اعتداءً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني لا سيما حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني في حدود الرابع من حزيران العام 1967، ويعرقل جهود احياء عملية السلام وانهاء الصراع ويحيي البيئة التي تعتاش عليها قوى التطرف والارهاب’.

وأضاف المومني، ان ‘هذا القرار يخالف قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، خصوصاً قرار مجلس الامن رقم (2334) الصادر في 23 كانون الأول العام 2016 .

وتابع: إن ‘القرار الاسرائيلي يتنافى مع مبادئ عملية السلام ومسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال ويقوض حل الدولتين وجهود السلام في المنطقة’.

ودعا المومني الى تكاتف المجتمع الدولي في إدانة السياسات الاسرائيلية التوسعية الاستيطانية اللامسؤولة من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف الاستفزازات الاسرائيلية الاحادية كافة، واستئناف المفاوضات تمهيداً للوصول الى سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.